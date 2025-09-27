LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El pensadero

Meones

Maite Fernández Obama

Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:37

Logroño se vende como tierra de buen vino, pinchos y alegría compartida. Las cifras de visitantes baten récords, las terrazas rebosan de vida y las ... calles están llenas de gente. Pero bajo ese escaparate tan atractivo hay una carencia tan elemental como incómoda: la falta de aseos públicos.

Espacios grises

