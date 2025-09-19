LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

M. Isabel Martínez

M. Isabel Martínez

Logroño

Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:32

Tengo buenas amigas en la Franja. Ellas reivindican sus raíces, su idiosincrasia, su historia, su lengua, frente a los del otro lado de la muga. ... Siempre, con vehemencia; siempre, con respeto. En España hay una Franja. El término se aplica al Aragón 'catalanófono' que abarca la zona oriental de la comunidad que limita en su mayor parte con Cataluña. Es la Franya, pronunciado con esa mezcla de castellano y catalán que se habla en la zona.

