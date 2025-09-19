Franja
Logroño
Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:32
Tengo buenas amigas en la Franja. Ellas reivindican sus raíces, su idiosincrasia, su historia, su lengua, frente a los del otro lado de la muga. ... Siempre, con vehemencia; siempre, con respeto. En España hay una Franja. El término se aplica al Aragón 'catalanófono' que abarca la zona oriental de la comunidad que limita en su mayor parte con Cataluña. Es la Franya, pronunciado con esa mezcla de castellano y catalán que se habla en la zona.
Hay otra Franja. Seguro, habrá más. Es Gaza. Y cuando se asocian ambos términos el horror lo coloniza todo.
«Fragmento largo y estrecho de una cosa». «Tira alargada y estrecha de tejido u otro material que sirve para adornar». Son las dos primeras acepciones que ofrece el Diccionario de la Lengua Española para la palabra franja.
Es curioso, también recoge el término gaza: «Lazo que se forma en el extremo de un cabo doblándolo y uniéndolo con costura o ligada, y que sirve para enganchar o ceñir algo o suspenderlo de alguna parte». Sí, las definiciones se avienen a la realidad que algunos se empeñan en esculpir: fragmento de una cosa, tira que sirve para adornar, un simple lazo...
Apuesto por franja como Palabra con Futuro 2025. Defiendo un presente y un futuro en paz imperecedera para la Franja de Gaza.
«Siempre nos quedará Jerusalén», proclama una expresión para mantener viva una esperanza.
«Vendrán días en los que de esto que veis no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida». Lc 21, 5-19.
Siempre quedará Jerusalén... o no.
