Trump agita el Caribe

El intervencionismo de EE UU en Venezuela y Colombia con la coartada del 'narco' para imponer sus intereses amenaza la estabilidad de la región

La Rioja

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:18

Donald Trump ha pasado de presentarse como pacificador de Oriente Medio a jactarse de un intervencionismo descarado en Venezuela y Colombia, a los que ha ... situado en la diana de su lucha contra el tráfico de drogas a golpe de bombardeos de supuestas 'narcolanchas' y amenazas de invasión. Diez días después de sacar pecho del frágil alto el fuego en el asedio de Israel a Gaza, el presidente de Estados Unidos ha girado su brújula hacia Sudamérica, con una ofensiva bélica sobre los gobiernos de Nicolás Maduro y Gustavo Petro con la excusa de sus presuntos vínculos con la producción y distribución de cocaína con destino a Norteamérica. Pero esta beligerancia venía de lejos. Desde agosto, la Armada estadounidense concentra barcos en sus bases de Puerto Rico y Panamá, mientras los bombarderos B-52 planean intimidantes sobre las costas venezolanas. La decisión de situar al frente del despliegue al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor y jaleado por Trump por su contribución al sometimiento de Hamás, dispara la tensión.

