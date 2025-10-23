LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Alamazuelas de barro

Super Cres

Julia Cibrián

Jueves, 23 de octubre 2025, 21:52

Al inicio de este otoño falleció el periodista riojano Crescencio Cañas Alesanco. De tan buen recuerdo. Algunos de sus 80 años los compartimos en dos ... medios de comunicación diferentes, que, por empeño empresarial, han terminado siendo uno. Este. Recuerdo la sala donde Arturo Cenzano y Crescencio Cañas torturaban teclas de tradición Olivetti, el más bizarro tratamiento de textos. Ambos padecían querencia de poetas y entre los sucesos y municipalerías que habían de contar ese día, amagaban versos y, sobre todo, debates escolásticos insólitos, como la afinidad ideológica entre el derechísimo Rufino Briones y el poetísimo Dante Alighieri. Imposibles bien concertados a base de ironía, ingenio, sarcasmo y, sobre todo, zorrería, que amenizaban a las otras olivettis de la sala. Una de las zorrerías más envidiada de Crescencio era su capacidad para salir en busca de un reportaje y regresar con tres. Sabía percibir historias, despertaba confianza, provocaba confidencias, garabateaba media hoja en el cuaderno y un documental completo en la cabeza; luego dosificaba la publicación y triplicaba sus días libres. Como final feliz, con sonrisa medio encriptada, ajena a la chulería, con una redacción elegante y funcional dejaba los papeles en talleres.

