LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Almazuelas de barro

Hierbajos

Julia Cibrián

Julia Cibrián

Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:54

Comenta

España va bien! Exclamación que ha sido el clavo templado, ardiente o al rojo vivo al que se han agarrado prácticamente todos los presidentes de ... la democracia (de lo de antes, ni te digo). Si el país va tan bien, ¿por qué tantos paisanos las están pasando canutas? Por ahí sí que quema el clavo. En 2025 el riesgo de pobreza y exclusión social le está cayendo encima al 25,8% de la población, uno de cada cuatro conciudadanos, según las matemáticas de Cáritas y otras instituciones sin ánimo de lucro. Salen doce millones de personas, de las que cuatro millones viven –¿viven?– con 644 euros al mes. Va tan bien España como Bulgaria, Rumanía y Grecia, el cuarteto de la penuria europea. Pero es que todo va bien, la regla matemática se estrella por desproporción pero cuadra el balance. A los ricos de todo el mundo les va de perlas. Eso compensa. Ya lo dijo el Libro: al que poco tiene lo poco que tiene le será quitado y al que mucho tiene, mucho le será dado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2 El Alvia Logroño-Madrid se adelantará una hora, perderá dos paradas y ganará 10 minutos desde el 14 diciembre
  3. 3 El día que murió Franco, por el fotógrafo logroñés Teo Martínez
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 «No creo en el acuerdo con la ultraderecha», asegura el único alcalde del PR tras dejar el partido
  6. 6 Investigados cuatro menores por arrancar y destrozar retrovisores en Santurde de Rioja
  7. 7 El nuevo consultorio médico de Fuenmayor se paraliza para cambiar su ubicación
  8. 8 Volotea, Air Nostrum y Vueling se presentan para operar el enlace aéreo Agoncillo-Barcelona
  9. 9 El invierno asoma con las primeras nevadas: Valdezcaray, Moncalvillo y Urbaña amanecen teñidas de blanco
  10. 10 La COP30 desaloja el pabellón de negociaciones por un incendio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Hierbajos