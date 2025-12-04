LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Almazuelas de barro

Las Díaz

Julia Cibrián

Julia Cibrián

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:59

Afortunadamente hay mujeres que han nacido para la historia. Marcan huella. Sus peripecias y aventuras revuelven el tiempo y la sociedad que comparten. Sin ánimo ... de señalar, Isabel Díaz Ayuso y Yolanda Díaz Pérez son dos de esas grandes mujeres, gemelitas y absolutamente incompatibles, que se están partiendo el pecho, el plexo solar, el sistema fonador y los cien mil huesos y músculos del cuerpo para merecer el masterísimo de excelencia. Dos espléndidas ejemplaras del estado de bienestar que proviene de las últimas puntas de la dictadura y las primeras de la transición. Una transición muy imperfecta, que la Díaz-I va a niquelar con dos broncas y una sucesión de Fórmulas I.

larioja Las Díaz