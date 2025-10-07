LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sin el debido respeto

Papá ven en tren

Juan Soriano

Juan Soriano

Martes, 7 de octubre 2025, 22:03

Comenta

No pretendo, ni de lejos, compararme con Homero, aquel poeta ciego a quien se le ocurrió escribir 'La Odisea' narrando el viaje de vuelta de ... Ulises desde Troya hasta su casa que le llevó diez años y durante el cual tuvo que enfrentarse a ninfas, sirenas malignas, Polifemo, mujeres malvadas pero estupendas, tormentas y otros contratiempos de menor cuantía. Sí les voy a contar la historia de un viaje durante el que ocurrieron cosas que ni el mismo Homero hubiera podido imaginar y que quizá le habrían impulsado a escribir otro poema.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven que sufrió una caída de un patinete eléctrico en Alfaro
  2. 2 Un herido grave tras una colisión entre un camión y una furgoneta en Ollauri
  3. 3 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  4. 4 El ailanto se expande en La Rioja y los ecologistas exigen un plan de erradicación
  5. 5 Los once pueblos en los que el Gobierno de La Rioja colocará cajeros automáticos
  6. 6

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  7. 7 Investigado en Aldeanueva un hombre que llevaba 140 kilos de nectarinas robadas en el maletero
  8. 8 La Justicia perdona en Logroño 900.000 euros a un empresario mediante la Ley de Segunda Oportunidad
  9. 9 Detenido un presunto acosador de niños que actuaba en parques de Fuenmayor y Navarrete
  10. 10

    Ni solo bar ni solo restaurante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Papá ven en tren