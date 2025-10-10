LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El 150 aniversario de don Antonio Machado

Como autor poliédrico, fue interpretado de formas diversas. Pero siglo y medio después, es puerto seguro en el que avituallar

Juan Luis Ibarra Robles / Miguel Ángel García herrera

Expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco/Catedrático de Derecho Constitucional

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:22

Comenta

Nacido el 26 de julio de 1875, recordamos en este año de guerras e incendios el 150º aniversario del poeta sevillano. Ese hombre entrañable del ... que un patio de Sevilla y un huerto con limonero contenían inconmensurablemente los recuerdos de su infancia. Ese hombre que integra, junto a Miguel Hernández y Federico García Lorca, un trío desgraciado. Cada uno de ellos, a su manera, sufrió los embates de la persecución política en la forma de la enfermedad carcelaria, del fusilamiento o de la afección en el destierro. Una dramática pérdida cultural perpetrada por el franquismo en el tiempo transcurrido desde agosto de 1936 a marzo de 1942.

