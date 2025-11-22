LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un cartel anuncia las rebajas del llamado 'Black Friday' en un comercio en Madrid. EFE

Soy un romo

Dejar de mirar vídeos y memes en el móvil va a ser una decisión personal, como lo es no beber

Juan Gómez-Jurado

Juan Gómez-Jurado

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:30

Comenta

Romo, ma. (Del m. or. que el port. rombo). 1. adj. Obtuso y sin punta. 2. adj. De nariz pequeña y poco puntiaguda.

Hasta hace ... nada, romo, como palabra, se usaba con ese significado que lee usted arriba. Valía lo mismo para un cuchillo barato que para alguien con nariz de enano de 'El Señor de los anillos'. Pero eso que llevamos en el bolsillo ha reventado los diques y hoy, al menos ahora mismo, ROMO es también un acrónimo de Relief Of Missing Out (Alivio de Perderse Algo) que nace de otro acrónimo, FOMO (Miedo a Perderse Algo) que define el momento, ahora más momento que nunca, que nos define. Frente a ese miedo a perderse algo que llena ciudades, conciertos, estadios y canales de Youtube, comienza, como una emocionante resistencia, como una barricada de las de Kubrick, un grupo de personas que han saturado de tanta ansiedad, que no pueden seguir el ritmo al que nos llevan los señores que tiran de cada una de las cuerdas que nos lleva como a títeres en mano de enfermo de parkinson de 'Black Friday' a compras de Navidad, de Halloween a San Valentín, del libro de la semana al libro de la semana que viene.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una persona al precipitarse al vacío en Ribafrecha
  2. 2 El invierno asoma con las primeras nevadas
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4

    La Rioja tiene tantas vacantes de empleo como parados
  5. 5 Denuncian en Navarrete a un hombre por portar speed y un puño americano con sistema táser
  6. 6

    «Mi hijo solo pregunta por su maleta, quiere volver al internado»
  7. 7 Los alumnos del internado del Marqués de Vallejo se trasladarán a La Laboral
  8. 8 Primer caso de gripe aviar en La Rioja: una grulla muerta en los Sotos de Alfaro
  9. 9

    Beltrán incluye a su candidatura del PR a los ex de Vinea, pero la formación pierde a 19 militantes
  10. 10 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Soy un romo

Soy un romo