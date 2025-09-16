LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alejandro Amenábar, director de 'El Cautivo' EP

Sinrazón

La razón de la sinrazón es el lema terrible de nuestro tiempo en todas partes

Juan Francisco Ferré

Juan Francisco Ferré

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:19

La razón de la sinrazón no es un juego de palabras más o menos ingenioso. La razón de la sinrazón es una de las frases ... que enloquecían al Quijote y de las que Cervantes se reía a carcajadas, ese humor que escasea en la ramplona película de Amenábar. La razón de la sinrazón es también el lema terrible de nuestro tiempo. En todas partes rige ahora esa locura que se pretende cuerda y es por ello aún más criminal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Logroño por grabar por debajo de la falda a dos menores que esperaban el autobús
  2. 2

    Las enfermedades venéreas, disparadas tras un verano con 9 contagios semanales
  3. 3 Tres detenidos en Haro, uno con orden de búsqueda, por tráfico de drogas
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5 «Decepción absoluta» con las fiestas de San Mateo, en el Teléfono del Lector de hoy
  6. 6

    Las infecciones de transmisión sexual más comunes y cómo evitarlas
  7. 7 Vecinos del Casco Antiguo denuncian «insoportables gritos continuos» este fin de semana
  8. 8

    La suma de cervezas y rock
  9. 9 Abierto al tráfico el nuevo cruce de Duquesa de la Victoria y Juan XXIII
  10. 10 El catedrático logroñés Fernando Reinares, premio de los Derechos Humanos Adolfo Suárez 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Sinrazón

Sinrazón