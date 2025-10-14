LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Corina Machado Efe

Paz y libertad

El Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado es una gran victoria de la democracia y la libertad en el mundo

Juan Francisco Ferré

Juan Francisco Ferré

Martes, 14 de octubre 2025, 00:18

Comenta

«Paz en nuestro tiempo» fue el lema de Chamberlain antes de sucumbir a los desafueros de Hitler. «Guerra total» proclamó el aguerrido Churchill para ... derrotar a los ejércitos nazis con sangre, sudor y lágrimas. Como los perversos marcianos de «Mars Attacks!», solo los asesinos dicen venir en son de paz. Y, sin embargo, no ha sido Palestina, qué ironía, la receptora del Premio Nobel de la Paz. Contra todo pronóstico, diría Sabina, ha sido Venezuela, país cautivo de una dictadura respaldada por la izquierda. Gran victoria de la democracia y un éxito político global.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos en Logroño tras una pelea con arma blanca
  2. 2

    El ailanto ya es la especie vegetal exótica más invasora en La Rioja junto a la hierba de la Pampa
  3. 3 La multinacional ZF Aftermarket despide a seis empleados y solicita un ERTE para la casi totalidad de sus 194 trabajadores en Alfaro
  4. 4

    Cantina con carné albiceleste
  5. 5 Aviso amarillo por lluvias y tormentas en la Ibérica riojana este lunes
  6. 6 Agotados los bonos descuento para utilizar en las librerías riojanas
  7. 7

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  8. 8

    Inundación en un tramo de las obras de la variante ferroviaria en Rincón de Soto
  9. 9

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  10. 10 El Cortijo se prepara para la Marcha del vino y el chorizo asado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Paz y libertad

Paz y libertad