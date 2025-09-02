LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Bomberos forestales encienden las calles de Soria en homenaje al compañero fallecido. EFE

España quemada

Sánchez sigue en la Moncloa, presidiendo con cara de palo, como Pinocho, un país que se le cae a pedazos y se le escapa entre los dedos, como el tiempo que le queda de resistencia en el poder

Juan Francisco Ferré

Juan Francisco Ferré

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:00

Nada cambia. Santos Cerdán sigue en la cárcel, y eso significa lo que significa, es decir, que la sospecha de financiación ilegal del PSOE es ... sólida. Y Sánchez sigue en la Moncloa, presidiendo con cara de palo, como Pinocho, un país que se le cae a pedazos y se le escapa entre los dedos, como el tiempo que le queda de resistencia en el poder. Y Puigdemont en Waterloo, frotándose las manos sin recordar que Napoleón sucumbió allí y que la extrema derecha catalanista prospera a su sombra como los hongos venenosos. Cuánto más va a durar este circo nauseabundo.

