LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribuna

La Constitución del 78 ante su límite histórico

La Carta Magna fue un punto de llegada para las élites que sobrevivieron al franquismo, nunca un punto de partida para una democracia plenamente moderna

Juan Cigarría

PCE La Rioja

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:01

Comenta

En cada aniversario de la actual Constitución española vuelve el mismo ritual: actos solemnes, discursos que apelan al «consenso del 78» y un homenaje casi ... litúrgico a una Carta Magna que, según se repite, habría traído décadas de estabilidad y progreso. Sin embargo, cuarenta y seis años después, ese relato se sostiene cada vez menos. Lo que el país vive hoy demuestra que la Constitución del 78 fue un punto de llegada para las élites que sobrevivieron al franquismo, pero nunca un punto de partida para una democracia plenamente moderna. Aquella transición, diseñada bajo la vigilancia del aparato franquista y con límites pactados desde arriba, produjo un marco político rígido, pensado para impedir que la ciudadanía pudiéramos transformar lo fundamental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado en la N-232 después de abandonar su vehículo tras una salida de vía
  2. 2 Herida una mujer de 71 años en un nuevo accidente de tráfico en la N-232 a su paso por La Rioja Alta
  3. 3

    El adiós de un escolapio que deja huella en La Rioja
  4. 4 Detenido el dueño de una barbería en Calahorra en una operación contra el tráfico de drogas
  5. 5 Rescatado en el San Lorenzo un senderista que ascendía sin el material adecuado
  6. 6

    «He tenido que esperar 40 años a que viniese uno bueno como este»
  7. 7

    La exalcaldesa de Clavijo elude la prisión por el fraude del viñedo y acepta 900 euros de multa
  8. 8 Logroño encenderá su iluminación navideña este jueves sin todas las luces puestas
  9. 9 Encuentra un bolso con 3.150 euros en Logroño y lo entrega a la Policía
  10. 10 El Gobierno riojano compra siete coches de alta gama por medio millón de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Constitución del 78 ante su límite histórico