LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez EFE

Santos inocentes

Las declaraciones de Sánchez sobre la inocencia de su mujer y su hermano son muy sospechosas

Juan Carlos Ferrer

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:24

Échenle la culpa a Kafka, si quieren, pero cada vez que alguien proclama en voz alta su inocencia, o la de otro, percibo su culpabilidad. ... Leer «El proceso» a los veinte años, cuando aún estudiaba Derecho, me deformó la mente para siempre y corrompió mis categorías, es cierto, hasta extremos indefendibles. Estudiaba Derecho como un ingenuo para comprender la verdad del mecanismo judicial de la inocencia y la culpabilidad, y abandoné la carrera hastiado de mis preguntas insensatas a los profesores y sus respuestas sin sentido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  2. 2

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  3. 3

    El TSJR ordena al Gobierno regional indemnizar a dos docentes interinos por abuso de temporalidad
  4. 4

    Entre billares y tortillas
  5. 5 En libertad sin cargos el conductor del accidente con un ciclista herido en Logroño
  6. 6 Detenido un conductor sin permiso tras huir de un control y estrellarse contra el colegio de Lardero
  7. 7 La pavimentación del enlace de la Ronda Sur con la A-12 y la LO-20 afectará al tráfico martes y miércoles
  8. 8 El TSJR concede la incapacidad a una mujer con cáncer y depresión
  9. 9

    Salud atenderá cada año a 120 pacientes con adicciones y trastornos psicóticos
  10. 10 Festejos destaca el cohete, los fuegos y el concierto de Izal como los eventos más multitudinarios de unas «buenas fiestas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Santos inocentes

Santos inocentes