LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
E. C.

Rebuscado

Borges recomendaba que ante la duda en el empleo de dos palabras sinónimas se escoja la más común

Juan Bas

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:00

En una columna, Kiko Amat escribía sobre Kaspar Hauser y su enigmática historia. Explicaba que el adolescente, que apareció un día de 1828 vagando por ... Nuremberg, prácticamente no sabía hablar porque había vivido toda su infancia en un riguroso aislamiento, encerrado en una mazmorra. Amat decía que Kaspar había pasado esos largos años sin «interactuar» con nadie. Me sorprendió que hubiera escogido tal palabra en ese contexto. Interactuar es correcta, desde luego, pero me parece rebuscada, como tantas palabras de moda. Creo que habría sido más sencillo y adecuado «sin relacionarse con nadie», «sin ningún contacto» o «en completa soledad». Incluso, poniéndome tiquismiquis, el término «interactuar» resulta en cierto modo anacrónico al recrear una historia del siglo XIX.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Jávea
  2. 2 A Dios rogando y con el mazo dando
  3. 3 Uno de cada seis turismos vendidos en La Rioja en lo que va de año ya es chino
  4. 4

    La culpa es de los ecologistas
  5. 5

    «La prevención contra incendios no consiste solo en limpiar el monte»
  6. 6

    Uno de cada tres pisos del centro de Logroño sigue vacío pese a que su stock ha caído un 3%
  7. 7 Más de un centenar de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de Murcia
  8. 8

    Muchas quejas de vecinos de Logroño: el Teléfono del Lector de hoy
  9. 9 Dos nuevos incendios obligan a desalojar seis pueblos en León
  10. 10 Ventosa disfruta de su tradicional Mercado del Trato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Rebuscado

Rebuscado