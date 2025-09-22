LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La plazuela perdida

José Miguel Alonso Chávarri

Lunes, 22 de septiembre 2025, 22:16

Viendo los desastres que asolan el mundo, incapaz de armonizar las distintas costumbres, ha venido a mi memoria la leyenda bíblica de la torre de ... Babel, de la que nos habla el primer libro del Pentateuco, el Génesis: después del diluvio, los hombres decidieron construir una gran torre que llegara hasta el cielo, pero Dios les castigó confundiendo sus lenguas, lo que obligó a los hombres a extenderse por la tierra. Ésta es la explicación bíblica a las distintas lenguas que se hablan en el mundo. Con el paso del tiempo, la diversidad de lenguas ha dejado de ser un problema para el entendimiento de los hombres, pero no así las distintas costumbres, que siguen siendo una barrera importante en dicho entendimiento. Como ejemplo, he recordado el caso de un emigrante que, cada vez que conseguía el dinero suficiente, viajaba a su país, pagaba la dote de una mujer y se casaba con ella; ya tenía tres esposas, pero, curiosamente, las dejaba allí y él volvía solo a España a seguir trabajando. Al preguntarle por qué no se traía a una de sus mujeres para aliviar su soledad –no he dicho que el hombre tenía una gran simpatía natural–, contestó: «No, no, eso no; si vienen aquí, podrían gustarles vuestras costumbres y eso sería un problema».

