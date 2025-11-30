LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ilustración: Higinia Garay

La libertad no es una ilusión de nuestro cerebro

El foco ·

Cuando la ciencia se queda sin ideas se convierte en una filosofía muy contraria a la democracia porque nos conduce directamente a los mundos de Orwell

Jesús G. Maestro

Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

Leímos recientemente una entrevista a un hombre de ciencia en la que, en nombre de la ciencia -a mi juicio, ciencia ficción o cuento de ... Borges- se asegura que la libertad es una ilusión de nuestro cerebro. La afirmación me parece gratuita pero, sobre todo, peligrosísima. No sé si quien asegura algo así es consciente de las consecuencias políticas que adquiere ese mensaje. Resulta muy preocupante que afirmaciones de este tipo se hagan en nombre de la ciencia porque, si la libertad no existe y es solo un invento de la imaginación humana, no tiene sentido hablar de democracia ni de libertad política.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ilesos los nueve ocupantes de un globo aerostático al caer cuando volaba entre Villalobar y Castañares
  2. 2

    Las dos grandes rutas de La Rioja andariega
  3. 3

    «Me sentí engañado porque la otra persona lo sabía y no me dijo nada»
  4. 4

    Natividad cumple 106 años
  5. 5

    El VIH frena su incidencia en La Rioja pero preocupa que cada vez se diagnostica en fases más avanzadas
  6. 6 Nuevo reventón de tubería e inundación en la avenida de la Paz
  7. 7 Un camión parte un árbol en el paseo de las Cien Tiendas
  8. 8

    Diseño riojano que pisa fuerte
  9. 9 La Primitiva deja en San Asensio un premio de 706.000 euros
  10. 10

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La libertad no es una ilusión de nuestro cerebro

La libertad no es una ilusión de nuestro cerebro