LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ilustración: Noelia de Alda

El cuento de la felicidad en el trabajo

El foco ·

El aumento desmesurado de los problemas de salud mental en el ámbito laboral está directamente vinculado a la deshumanización, principal causa de deterioro psíquico

Jesús G. Maestro

Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:03

En los últimos años, y sobre todo después del confinamiento del covid, se ha impuesto una 'narrativa dominante', más bien un 'cuento de dominio público', ... sobre la felicidad en el trabajo. Este 'relato' se presenta como una verdad incuestionable y necesaria, de tal modo que quien no lo acepte se convierte en un problema para los demás.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los dieciséis ojos que miran de frente al fuego
  2. 2 Sancionadas 38 personas por llevar drogas y armas blancas en las fiestas de Murillo
  3. 3 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  4. 4

    Logroño, capital del kebab
  5. 5 El incendio en el vertedero de Nájera se da por controlado
  6. 6 La Confederación Hidrográfica del Ebro advierte de crecidas súbitas en barrancos y cauces menores
  7. 7 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  8. 8

    La pesadilla de cada fin de semana en el Casco Antiguo
  9. 9

    Las residencias de estudiantes agotan sus plazas a un mes de que comience el curso
  10. 10

    Errores que llevan a la derrota

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El cuento de la felicidad en el trabajo

El cuento de la felicidad en el trabajo