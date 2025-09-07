LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Castración curricular del profesorado

El foco ·

Los límites para la acreditación a cátedra buscan neutralizar al que tiene más, porque ha trabajado más, para diezmarlo legalmente e igualarlo con el que tiene menos

Jesús G. Maestro

Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:26

Hay actualmente un debate que afecta a los profesores titulares de universidad y que no parece haber llegado a la prensa impresa y digital. Es ... una polémica ruidosa en redes sociales, pero silenciosa en otros medios. Se trata de la limitación o reducción curricular a la que se ven sometidos los profesores titulares de universidad que solicitan su acreditación a cátedra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los precios de la uva encienden la vendimia
  2. 2 Clausurados dos locales de kebab en Logroño por abrir sin licencia
  3. 3 Boal Eventos renuncia a organizar la Terraza de San Mateo y deja su celebración en el aire
  4. 4 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  5. 5

    Cocina de producto con nombre propio
  6. 6

    Sin gol no hay victoria
  7. 7

    Oro y bronce riojanos en el Europeo de maratón
  8. 8

    «Los ajustes de rendimientos se han hecho por los viticultores»
  9. 9

    A prisión un hombre por violar a su expareja a plena luz del día en un parque de Vitoria
  10. 10 Un total de 907 personas se examinan en Logroño para una plaza en la Guardia Civil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Castración curricular del profesorado

Castración curricular del profesorado