La baja de Eva Loza y la deriva del partido

He leído estos días noticias sobre la dimisión y baja en el PSOE de la concejala socialista Eva Loza y algunos registros mentales me llevan ... a opinar.

No conozco personalmente a esta concejala, aunque su apellido me resulta familiar, porque creo que se trata de la hija de un trabajador, luchador en su día, al que, junto con otros de sus compañeros, defendí como abogado con motivo de un despido colectivo por huelga allá por el año 1974; una causa laboral en la que no faltaron los inevitables conflictos con los instrumentos de la dictadura. Solo por eso ya me cae simpática esta amiga, si me permite así llamarla, porque, si bien no la conozco, he leído con agrado sus frecuentes manifestaciones en las redes y en prensa.

También he leído las inmediatas y agrias manifestaciones de sus ya excompañeros de partido. ¡Buena le espera de quienes se mantienen sectarios! En materia de persecución a los heterodoxos tenemos una larga historia. Delenda est Eva Loza, dirán algunos. Ya lo han hecho con otros que no es preciso recordar.

«Tiene Loza derecho incluso en el Ayuntamiento a seguir defendiendo las ideas por las que ingresó en el partido»

Lo que más me ha extrañado es no haber oído decir a sus ya excompañeros: sentimos tu marcha, ojalá vuelvas al partido, qué pena que no nos hayamos entendido, nos deja una persona valiosa. Solo oigo la reclamación de su escaño que, dicho sea de paso, le pertenece.

Yo no comparto su decisión de darse de baja del PSOE, pero la comprendo. Es intranquilizador ver que el PSOE se está convirtiendo, si no lo ha hecho ya, en una secta y que ha perdido los ideales y sobre todo los métodos que en la reconstrucción del PSOE y en la transición democrática nos dimos. Me resulta inolvidable lo que hicimos en Suresnes para la recuperación de una estrategia política que nos condujo a la democracia. Veo desolado cómo nos hemos convertido en un partido sin democracia interna que exige sumisión, de seguimiento ciego a unos líderes populistas, que alimenta la confrontación y que ya no tiene el mismo discurso en toda España, porque carece de proyecto nacional.

«Veo desolado cómo nos hemos convertido en un partido sin democracia interna que exige sumisión»

Digo que comprendo la decisión que la Sra. Loza ha tomado y que tiene derecho incluso en el Ayuntamiento a seguir defendiendo las ideas por las que ingresó en el partido y por las que ha trabajado y ha sido candidata.

Malos tiempos para quienes defienden, o defendemos, una política socialdemócrata y no demagógica y populista; para quienes creen que España necesita diálogo entre la derecha y la izquierda; que España no puede ser un país crispado; que la derecha tiene legitimidad para buscar la alternancia; que hay un ancho campo para los acuerdos que necesitan los españoles; que la transición y sus valores constitucionales fueron un estupendo descubrimiento para nuestra sociedad; que nos sobran alianzas políticas repulsivas. En realidad parece que es el PSOE el que se está apartando de quienes sostienen –sostenemos– una política socialdemócrata y no populista y demagógica. Al PSOE lo han podemizado y veremos a dónde lo llevan Bildu y Junts.

«Malos tiempos para quienes defienden, o defendemos, una política socialdemócrata y no demagógica y populista»

Cuenta Montaigne en sus 'Ensayos' que Nerón, percibiendo que un soldado le quería mal, le preguntó la causa; el soldado respondió «te apreciaba cuando lo merecías». Creo que algo así ha pensado Eva Loza del PSOE y tiene motivos.