TDAH: una nueva mirada desde el ámbito educativo

Es urgente que reflexionemos como padres y como sociedad la calidad y el tipo de vínculo afectivo que estamos generando en torno a nuestros hijos

Javier Martínez Herce

Orientador educativo y maestro

Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:33

Comenta

Si hay un término que a lo largo de los últimos años está generando gran controversia en la sociedad es el del Trastorno por Déficit ... de Atención. En torno a él todavía confluyen muchos interrogantes aún sin resolver que contribuyen a alimentar el debate y en el peor de los casos a la patologización de un problema cada vez más frecuente entre nuestros niños y niñas. Casi a diario podemos constatar en las escuelas como muchas de las dificultades que detectamos en nuestro alumnado toman la forma del denominado TDAH y presentan sintomatología característica del trastorno.

