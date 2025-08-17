LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

EP

'Sánchez, fuera de juego'

Decisiones con enfrentamiento directo con la actual administración Trump, con Israel y también con sus socios y aliados europeos

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:01

Desde hace demasiado tiempo, ya dos años –los que han transcurrido tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023–, Pedro Sánchez ha mantenido ... una política exterior que apenas responde a los verdaderos intereses de España; se enfoca mucho más a sus ambiciones personales y partidistas de mantenerse en el poder. En esa estrategia, algunas decisiones se enmarcan en el objetivo evidente de rebañar votos por la extrema izquierda de cara a una más o menos próxima cita electoral, en la que la táctica del miedo a la ultraderecha demuestre su agotamiento y la corrupción conlleve su castigo y el recurso sea presentarse como el gran líder de la izquierda internacional en detrimento de Sumar y Podemos.

