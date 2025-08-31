LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Hora de tomar decisiones

Es una gran tragedia que nos acostumbremos a lo que pasa en una guerra

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:01

Por desgracia, hacen falta barbaridades como la sufrida en Kiev por otro gran ataque ruso con drones y misiles que ha causado al menos 21 ... muertos, para despertar a algunos de ese letargo que se produce siempre cuando una guerra se alarga en el tiempo y se reduce el interés en los medios de comunicación y en las sociedades en general.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los vecinos, hartos del MUWI: «¿Qué necesita el alcalde para saber que así no se puede vivir?»
  2. 2 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  3. 3 ¿A qué hora pasa la Vuelta por mi pueblo?
  4. 4 La orquesta Panorama arrasa en Calahorra ante 10.000 personas
  5. 5

    Ana María será enterrada en Mansilla
  6. 6

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  7. 7

    El eclipse solar atrae las primeras reservas en La Rioja
  8. 8 ¿Cómo puedo ver el final de etapa de la Vuelta Ciclista en Valdezcaray?
  9. 9

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  10. 10 La Delegación responde al Ayuntamiento de Pradillo: «Solo cabe hablar de negligencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Hora de tomar decisiones

Hora de tomar decisiones