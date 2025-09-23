LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Javier Ezquerro

Logroño

Martes, 23 de septiembre 2025, 08:48

Miedo me da –¿o debería decir yuyu?– tener que defender una palabra cuya sola mención puede despertar a los espíritus más escondidos y desencadenar dramas ... de imprevisibles consecuencias. Porque el vocablo en cuestión, recogido ya en su diccionario por la Real Academia de la Lengua, significa 'brujería' o 'conjuro' en una de sus acepciones. Como puede suponerse por su rotunda fonética, la palabra deriva del idioma hausa hablado en África y ha sido incorporada con éxito al habla coloquial de nuestro país para referirse con una sonoridad onomatopéyica a la aprensión o miedo que nos produce algo. Puede haber yuyus cotidianos y menores, como el que produce internarse en una noche cerrada por un bosque o caminar por el filo de un acantilado cuando sientes pavor a las alturas, pero también hay yuyus tremendos que generan gran inquietud incluso a una dimensión colectiva y global. A mí, pongamos por caso, son muchas las cosas que me producen un horroroso yuyu estos días. A escala internacional, Putin, Netanyahu, Hamás... dos hombres y una organización que se han erigido en hechiceros del 'yuyismo' más macabro con su política de muerte y destrucción. Y a un nivel más doméstico, pues da yuyu pensar en los 'Ábalos' y 'Cerdanes' que se prodigan en nuestro país y en los 'Puigdemones' diabólicos que manejan los hilos del Gobierno. Eso por no hablar de los líderes que niegan evidencias científicas ya tan claras como la implicación humana en el cambio climático y los que demonizan al inmigrante. No sé yo a dónde se dirige el mundo con personajes tan inquietantes, pero me temo que no vamos hacia ninguna Arcadia feliz. Quién sabe, quizás con algo de yuyu lo arreglábamos.

