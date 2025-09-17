Cáterin
Logroño
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:54
Si al cocinero llamamos 'chef', a los fideos 'fetuchini' y a las magdalenas 'muffins', no parece descabellado referirse a una merendola pija con el vocablo ' ... cáterin' en lugar de banquetería, como siguen haciendo esforzadamente los chilenos, por otro lado, tan aficionados al 'pisco sour' con bien de limón en sus aperitivos chic. En rigor académico, la palabra cáterin –ya bendecida por la Fundéu pero no por la RAE– significa exactamente eso: servicio de suministro de comidas y bebidas, y, por si hubiera alguna duda, no toma su nombre de Katherine Hepburne, como si la actriz solo admitiera champán y sándwiches de manteca de cacahuete en los rodajes de sus filmes. Cosas más raras se han visto: sin ir más lejos, la simpática palabra sándwich –bocado estrella, por cierto, cuando se trata de zampar con las manos– se la debemos a John Montagu, cuarto conde de ídem, tahúr de narices y huevón de tomo y lomo, quien un buen día, para no tener que levantarse del tapete, pidió que le sirvieran carne fría entre dos rebanadas de bimbo y aquello tan cómodo se puso de moda. Por la misma regla de tres podían haberlo llamado 'montagudito' o, ya puestos, montadito, y todos contentos. Pero una cosa es la lengua y otra el paladar y en ambos casos, es sabido, los ingleses son gente pérfida. Por si esto fuera poco y poniéndonos estupendos, aunque el anglicismo 'catering' sea gerundio del verbo 'to cater' (abastecer), este proviene del francés 'acateour' (comprador de provisiones), que a su vez procede del latín 'acceptare' (aceptar). Aceptemos, pues, que, aunque dando un buen rodeo, no corrompemos mucho más nuestras ya de por sí corruptas fuentes lingüísticas si llamamos así a hincharnos a 'cocretas'.
Las propuestas de Palabra con Futuro 2025
La decisión final de Palabra con Futuro 2025 está en manos de los lectores, que pueden elegir hasta el 5 de octubre su vocablo favorito de entre los veinte que han seleccionado los periodistas de Diario LA RIOJA.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.