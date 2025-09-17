Comenta Compartir

Si al cocinero llamamos 'chef', a los fideos 'fetuchini' y a las magdalenas 'muffins', no parece descabellado referirse a una merendola pija con el vocablo ' ... cáterin' en lugar de banquetería, como siguen haciendo esforzadamente los chilenos, por otro lado, tan aficionados al 'pisco sour' con bien de limón en sus aperitivos chic. En rigor académico, la palabra cáterin –ya bendecida por la Fundéu pero no por la RAE– significa exactamente eso: servicio de suministro de comidas y bebidas, y, por si hubiera alguna duda, no toma su nombre de Katherine Hepburne, como si la actriz solo admitiera champán y sándwiches de manteca de cacahuete en los rodajes de sus filmes. Cosas más raras se han visto: sin ir más lejos, la simpática palabra sándwich –bocado estrella, por cierto, cuando se trata de zampar con las manos– se la debemos a John Montagu, cuarto conde de ídem, tahúr de narices y huevón de tomo y lomo, quien un buen día, para no tener que levantarse del tapete, pidió que le sirvieran carne fría entre dos rebanadas de bimbo y aquello tan cómodo se puso de moda. Por la misma regla de tres podían haberlo llamado 'montagudito' o, ya puestos, montadito, y todos contentos. Pero una cosa es la lengua y otra el paladar y en ambos casos, es sabido, los ingleses son gente pérfida. Por si esto fuera poco y poniéndonos estupendos, aunque el anglicismo 'catering' sea gerundio del verbo 'to cater' (abastecer), este proviene del francés 'acateour' (comprador de provisiones), que a su vez procede del latín 'acceptare' (aceptar). Aceptemos, pues, que, aunque dando un buen rodeo, no corrompemos mucho más nuestras ya de por sí corruptas fuentes lingüísticas si llamamos así a hincharnos a 'cocretas'.

