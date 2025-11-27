LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder de Vox, Santiago Abascal. E. P.

Vox y el jamón

A la última ·

Los jóvenes españoles prefieren a Vox y las mujeres empiezan a mirar al partido de Abascal con otros ojos

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

En la Comunidad Valenciana, el candidato del PP para sustituir a Mazón es del gusto de Vox. En Extremadura, la batalla de María Guardiola no ... es ganar al PSOE, sino tener mayoría absoluta para no depender de Vox. Los jóvenes españoles prefieren a Vox y las mujeres, su electorado más reticente, empiezan a mirar al partido de Abascal con otros ojos. Sin proponer ni casi intervenir, el partido de la ultraderecha española marca los temas de conversación, el relato o discurso que dicen los modernos, y se va apropiando de los símbolos: la bandera, los toros, que podrán gustar o no, pero ¿por qué renegar del 'Juan Belmonte' de Chaves Nogales ni de los poemas de Lorca, Alberti, Miguel Hernández y Gerardo Diego inspirados en la muerte de Ignacio Sánchez Mejías?, la caza, comer carne, montar a caballo, Isabel la Católica, el jamón…

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto y siete heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  2. 2

    Doce alcaldes con dedicación exclusiva cobran entre 27.586 y 68.530 euros al año
  3. 3 Recuperado en Arnedo un remolque robado en Calahorra con objetos por valor de 8.000 euros
  4. 4 Los docentes interinos exigen a Educación que modifique la orden que regula su trabajo
  5. 5 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  6. 6

    El acusado de agredir a cuatro personas en una discoteca de Logroño acepta dos años de cárcel
  7. 7

    Parque del Iregua, la obra de 100 días de la que ha pasado un año
  8. 8

    Las agresiones sexuales con sospecha de sumisión química aumentan un 60% en dos años en La Rioja
  9. 9

    Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  10. 10 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Vox y el jamón

Vox y el jamón