Carlos Mazón, dimisionario presidente de la Generalitat valenciana. E. P.

A la última ·

La última palabra de moda es opacar y el gran 'opacador' era Carlos Mazón, que fue capaz de oscurecer la comparecencia de Pedro Sánchez ante una comisión de investigación del Senado

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:17

La última palabra de moda es opacar y el gran 'opacador' era Carlos Mazón, que fue capaz de oscurecer la comparecencia de Pedro Sánchez ante ... una comisión de investigación del Senado y el comienzo del juicio al fiscal general del Estado, por señalar los últimos eclipses provocados por la figura del presidente en funciones de la Generalitat valenciana. La política española es un oscurecimiento permanente, las nubes se suceden, unas tras otras, empañando la realidad, confundiendo la verdad y embrollando el buen juicio.

