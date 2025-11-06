La última palabra de moda es opacar y el gran 'opacador' era Carlos Mazón, que fue capaz de oscurecer la comparecencia de Pedro Sánchez ante ... una comisión de investigación del Senado y el comienzo del juicio al fiscal general del Estado, por señalar los últimos eclipses provocados por la figura del presidente en funciones de la Generalitat valenciana. La política española es un oscurecimiento permanente, las nubes se suceden, unas tras otras, empañando la realidad, confundiendo la verdad y embrollando el buen juicio.

El propio gran 'opacador', en la comparecencia para anunciar su dimisión, intentó opacarse a sí mismo acusando al gobierno central de todas las desgracias consecuencia de la Dana, intentando convertirse en víctima, pero, por una vez, la luna no eclipsó al sol y la sustantividad se impuso sobre la oscuridad: Mazón se ha ido y empieza un tiempo nuevo… ¿Nuevo?

La política española es una doble vía con dos trenes opacándose: los convoyes de escándalos ocultan a los convoyes de imputaciones y viceversa. Por una vía, las causas judiciales involucrando a Gallardo, candidato socialista a la Junta de Extremadura, al hermano y a la mujer del presidente Sánchez, a Koldo, Ábalos y Cerdán y al fiscal general del Estado y por la otra, el novio de Ayuso, los juicios del 'caso Lezo' con dos exconsejeros del PP de Madrid e Ignacio González en el banquillo y el juicio del 'caso Kitchen' con exministros de Rajoy, culminando así 28 procesos a 150 cargos del PP. Y la controvertida financiación de la fundación Disenso de Vox, y Errejón, y el espionaje ilegal a Podemos… Todo esto sin Presupuestos y sin mayorías en el Congreso. Se ha marchado el gran 'opacador', ¿se hará la luz?