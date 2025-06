Comenta Compartir

A los 23 años, aprobé unas oposiciones y como no se habían inventado los Erasmus y era joven e inquieto, escogí un destino exótico para ... alguien de Cáceres: que tuviera mar, que no hiciera calor y que se hablara una lengua diferente. Así aterricé en un instituto de Vilagarcía de Arousa. El director me vio tan intenso que enseguida me nombró responsable de extraescolares. Preparé un programa completísimo, lo plasmé con rotuladores en cartulinas, lo colgué en el tablón informativo y me sentí realizado. Pero, ¡ay!, había escrito todo en castellano y, en el primer claustro de mi vida docente, el profesorado nacionalista me dio caña sin misericordia. Fue un baño de realidad sin anestesia, pero al siguiente claustro fui preparado y narcotizado: tomé el primer y único Valium de mi vida.

La lengua es un tema demasiado emocional para tomárselo a la ligera y el Gobierno lo sabe. El ministro Albares, tras mucha intensidad diplomática, ha descubierto que en la Unión Europea no están por la labor del plurilingüismo sin medida, al tiempo que Junts presiona: o les dejan escribir con rotuladores en cartulinas en catalán o preparen los Valium que vienen más curvas. Servidor aprendió gallego en un mes, rotulé todos los carteles en la lengua de Castelao y en el siguiente claustro me dejaron en paz. Pero cometí un error: estudié gallego reintegracionista, semejante al portugués, que no fue el adoptado por la normativa oficial. Así que ahora hablo un gallego un tanto raro, lo escribo de manera incorrecta y cuando lo empleo en los restaurantes portugueses, los camareros creen que soy rumano. Los nacionalismos, las lenguas, las identidades… ¡Cuánta complicación trajo el Romanticismo!

