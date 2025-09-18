LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Jefes de negociado

A la última ·

Estados Unidos está gobernado por abogados que litigan y políticos que sancionan con aranceles. China está gobernada por ingenieros que construyen

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:12

Han encargado a una buena amiga que dirija la revista cultural de una institución pública y eleve su calidad. Ha pedido dinero para pagar a ... los colaboradores. Se lo han concedido. Ya tiene los artículos, pero los colaboradores no cobran. Mi amiga se ha dirigido a los jefes de negociado para instarles a pagar. Escandalizados, le han dicho que quién es ella para seleccionar a poetas y ensayistas sin convocar un concurso de proyectos ni seguir el procedimiento. Según los jefes de negociado, si una institución pública promueve un festival o una revista, músicos y escritores deben presentar proyectos y un tribunal seleccionarlos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Decenas de estudiantes se concentran en el Sagasta en apoyo de la alumna que quiere llevar velo en clase
  2. 2 Fallece a los 48 años el doctor Sabrás, miembro de una larga saga de odontólogos
  3. 3 Fallece Luis Fernando Santos del Valle, secretario de Gobierno del TSJR durante doce años
  4. 4

    Condenan en Navarra a un logroñés que intentó violar a su hermano en reiteradas ocasiones
  5. 5 Cuatro años y medio más de cárcel para el abogado reincidente por estafar cerca de 85.000 euros a sus clientes
  6. 6

    Logroño registra ya más de cinco accidentes y cien denuncias al mes de patinetes eléctricos
  7. 7

    Nueve preguntas (con respuesta) sobre la normativa de patinetes eléctricos en Logroño
  8. 8

    «Atropellaron a mi hija en un paso de cebra; habría que regular ya»
  9. 9 El Ayuntamiento devolverá el precio íntegro para recuperar la propiedad de la parcela de Bosonit
  10. 10 Los temporeros y los conciertos de San Mateo, en el Teléfono del Lector de hoy

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Jefes de negociado

Jefes de negociado