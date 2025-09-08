LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El presidente de EE UU, Donald Trump. Reuters

La dieta Trump

No moderas tu alimentación con criterio y por convencimiento, sino por temor a que mi dietista me eche la bronca

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:06

Tras los excesos veraniegos, hago lo que todo el mundo: intento adelgazar. Cada septiembre, recurro a alguna de las numerosas dietas que se pueden encontrar ... en internet, pero siempre acabo cayendo en la tentación abizcochada, en el pecado de pata negra. Este septiembre, he decidido, ¡por fin!, visitar a un nutricionista, pagarle cada mes, seguir lo que llamo la dieta Trump y en dos semanas he adelgazado cuatro kilos. Este régimen se basa en el miedo. Es decir, no moderas tu alimentación con criterio y por convencimiento, sino por temor a que mi dietista me eche la bronca los jueves cuando acudo a su consulta.

