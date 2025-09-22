Recuerdo que cuando el terrorismo de ETA estaba en su momento más duro y sangriento, escuchaba barbaridades como que eso se arreglaba lanzando una bomba en el País Vasco

Según la doctrina Ayuso, vivo rodeado de curas borrokas, de sacerdotes serbios. El pasado sábado, asistí a una misa de funeral y en la homilía, ... mi párroco, tras referirse al difunto, expresó su solidaridad con los gazatíes, criticó la destrucción sistemática de Palestina por Netanyahu e informó de que el dinero recaudado en la fiesta de la parroquia el día de Guadalupe, más de 2.000 euros, se iba a entregar a ONG que trabajan sobre el terreno en Gaza. Eso sucedió en mi parroquia el sábado y el domingo, en la parroquia de al lado, el sacerdote, durante la misa de la fiesta del Cristo, extendió una bandera palestina al pie del altar como símbolo de solidaridad con Gaza y de censura de Netanyahu y su política exterminadora.

Según la doctrina Ayuso, seguida también por el alcalde Almeida, estas actitudes de los párrocos de mi barrio son pura kale borroka e incluso se podrían comparar con el ataque de los serbios en Sebrenica masacrando a la población bosnia. Reduciendo el argumento, los genocidas son quienes protestan contra Israel y su política de tierra quemada y ciudadanos eliminados. Si Ayuso gobernara en Extremadura, donde la presidenta Guardiola ha sido la voz del PP más crítica con lo que sucede en Palestina… Si gobernara Ayuso, extender una bandera palestina hubiera sido considerado delito. Recuerdo que cuando el terrorismo de ETA estaba en su momento más duro y sangriento, escuchaba barbaridades como que eso se arreglaba lanzando una bomba en el País Vasco. Eso se arregló sin salvajadas, pero es precisamente una atrocidad de ese estilo la que se está cometiendo en Gaza. Menos mal que aún quedan curas borrokas, sacerdotes serbios, pastores con conciencia.

