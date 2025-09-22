LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EP

Curas borrokas

A la última ·

Recuerdo que cuando el terrorismo de ETA estaba en su momento más duro y sangriento, escuchaba barbaridades como que eso se arreglaba lanzando una bomba en el País Vasco

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:00

Según la doctrina Ayuso, vivo rodeado de curas borrokas, de sacerdotes serbios. El pasado sábado, asistí a una misa de funeral y en la homilía, ... mi párroco, tras referirse al difunto, expresó su solidaridad con los gazatíes, criticó la destrucción sistemática de Palestina por Netanyahu e informó de que el dinero recaudado en la fiesta de la parroquia el día de Guadalupe, más de 2.000 euros, se iba a entregar a ONG que trabajan sobre el terreno en Gaza. Eso sucedió en mi parroquia el sábado y el domingo, en la parroquia de al lado, el sacerdote, durante la misa de la fiesta del Cristo, extendió una bandera palestina al pie del altar como símbolo de solidaridad con Gaza y de censura de Netanyahu y su política exterminadora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en las vaquillas: un joven queda inconsciente tras ser volteado
  2. 2

    Mikel Izal, el esperado gran concierto de fiestas de San Mateo
  3. 3 Unas carrozas que se libran de la tormenta
  4. 4 Ocho detenciones en la primera jornada de San Mateo
  5. 5

    «Llevamos 20 años viniendo, las fiestas son más seguras que en nuestro país»
  6. 6

    Los niños españoles vivirán menos que sus abuelos
  7. 7

    «Cuando a un muerto se le hace justicia con tu trabajo, eso sí que es satisfacción»
  8. 8

    (San) Mateo no impide el triunfo de la UD Logroñés ante el Ebro
  9. 9

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  10. 10

    Un pisado a cubierto y con cabezas cubiertas en el Sagasta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Curas borrokas

Curas borrokas