LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un pleno del Congreso de los Diputados. E. P.

El clamor y la nada

A la última ·

Pactar supone actuar y eso es más complicado que debatir, menos entretenido que quejarse y criticar

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:05

Un clamor menguante recorre España y se sustancia en moderadas columnas de opinión, discursos de hombres prudentes y mujeres sensatas, debates razonables y dictámenes ponderados. ... Hay que acordar más y polarizar menos, proclaman algunas voces juiciosas. Pero no hay manera porque ya sea en la cafetería, en la red social o en el discurso político, lo que prima es la controversia, no la solución ni el consenso. Parece que sin problema y sin disenso, no hay estímulo, no hay acicate, no hay vida. Pactar supone actuar y eso es más complicado que debatir, menos entretenido que quejarse y criticar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¡Detengan las fiestas!
  2. 2 Aviso amarillo por lluvias y tormentas en La Rioja este domingo
  3. 3

    San Mateo, otra vez un poquito peor
  4. 4

    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años
  5. 5

    «Nosotros no estamos ni en contra ni a favor del velo, estamos a favor de la ley»
  6. 6

    Valdezcaray pierde otros 2,2 millones de euros en su peor año pese a abrir más días
  7. 7 Quejas sobre el precio de los hinchables y el programa de San Mateo, en el Teléfono del Lector
  8. 8 Por primera vez, una joven danzadora en Anguiano
  9. 9

    La Rioja cambia de paradigma turístico y sorprende como destino veraniego
  10. 10

    Logroñeses nacidos a miles de kilómetros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El clamor y la nada

El clamor y la nada