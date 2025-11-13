LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rosalía, la semana pasada en Valencia antes de la gala de entrega de unos premios musicales. EFE

La alumna Rosalía

A la última ·

Rosalía es una artista formidable. El consenso universal sobre su genialidad es abrumador. 'Lux' es disco del año para la BBC

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

Rosalía es una artista formidable. El consenso universal sobre su genialidad es abrumador. 'Lux' es disco del año para la BBC. Madonna ha perdido la ... razón y asegura que no puede parar de escucharlo. La revista Rolling Stone lo califica como el trabajo más impresionante de la música pop en décadas y en la crítica de The New York Times se sostiene que en 'Lux' hay ecos de Vivaldi, Carmina Burana, Beethoven y Mozart.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  2. 2

    En el nombre del padre
  3. 3

    El niño que dejó el baloncesto y el fútbol para ganar chapelas
  4. 4 Investigado por colocar trampas de caza ilegales en una zona protegida de Albelda
  5. 5 Graciela Palacios, nueva enóloga de Marqués de Vargas
  6. 6 La muralla del siglo XIX ya aparece en las excavaciones frente a la Comandancia
  7. 7

    Los huevos se encarecen en el último mes y la docena ya cuesta un euro más que hace un año
  8. 8

    La Federación Riojana de Fútbol detecta «indicios más que preocupantes» en las cuentas
  9. 9

    La campaña de la manzana fuji en las fincas del Linares confirma su excelente calidad
  10. 10 «Me llamó mi hijo para avisarme de que había ganado, estoy sorprendido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La alumna Rosalía

La alumna Rosalía