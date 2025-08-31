LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Castella y Talavante salieron a hombros. lof
ANÁLISIS

Castella y Talavante, a hombros en Calahorra

El Payo cortó dos orejas en el sexto toro después de rubricar una tarde comprometida en su presentación en el coso calagurritano

Isabel Virumbrales

Isabel Virumbrales

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:24

El día de los Santos Mártires, última jornada de las fiestas patronales de Calahorra, acogió el cierre del ciclo taurino con una corrida de ... toros de lidia a pie. Momentos antes del paseíllo, las cuadrillas lanzaban papelillos al ruedo para señalar los terrenos menos expuestos al viento, que terminó por traer algunas gotas de lluvia. Pasadas las seis y seis de la tarde, los diestros hicieron el paseíllo entre los aplausos de un público deseoso de disfrutar de una tarde de toros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Laurel ya no es lo que era
  2. 2 El granizo sorprende a varias localidades riojanas
  3. 3

    Nájera comienza a recuperar el suministro de agua tras 12 horas de corte total
  4. 4

    «Cuando empecé barríamos siempre un suelo blanco»
  5. 5 Susto y un atendido en un conato de incendio en la pastelería Garpesa
  6. 6

    La salida, recorrido, perfil... descubre todos los detalles del paso de La Vuelta por La Rioja
  7. 7

    Domingo de fiesta y ciclismo por La Rioja
  8. 8 Ciclistas por la carretera, cambios de ropa en los coches... las estampas que deja La Vuelta
  9. 9

    Veinte horas en Urgencias
  10. 10 La pasarela entre Gonzalo de Berceo y Fuenmayor, abierta desde este lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Castella y Talavante, a hombros en Calahorra

Castella y Talavante, a hombros en Calahorra