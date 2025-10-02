LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Votación de Palabra con Futuro 2025

Selfi

Irene Echazarreta

Irene Echazarreta

Logroño

Miércoles, 1 de octubre 2025

Comenta

Selfi es de esas palabras que da gusto escuchar. Es corta, suena bien, moderna y hasta un tanto divertida. Es de las que cuesta poco ... pronunciar y resulta fácil de recordar, hasta para quienes la oigan por primera vez. Es cercana y hasta llega a evocar una sonrisa, como cuando posamos para una fotografía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fiscal pide tres años y medio de cárcel por la discusión de tráfico mortal en Toyo Ito
  2. 2

    «Estos dos años mi vida ha sido un desastre»
  3. 3 Lo nunca visto en Arnedo: le dan dos orejas y devuelve una
  4. 4 Catorce bodegas invertirán en La Rioja 10,7 millones en los próximos dos años
  5. 5

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  6. 6

    El chorizo riojano que le gusta a Arguiñano
  7. 7 Un nuevo ataque en Moncalvillo vuelve a acercar al lobo a Logroño
  8. 8 La matrícula del segundo curso en la UR será también gratuita desde este año
  9. 9

    Allende Ubis: de La Rioja a las mejores pasarelas
  10. 10 La ONCE deja en Logroño un premio de 315.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Selfi

Selfi