Selfi es de esas palabras que da gusto escuchar. Es corta, suena bien, moderna y hasta un tanto divertida. Es de las que cuesta poco ... pronunciar y resulta fácil de recordar, hasta para quienes la oigan por primera vez. Es cercana y hasta llega a evocar una sonrisa, como cuando posamos para una fotografía.

Aunque este vocablo nació en internet, ya cualquiera entiende su significado sin necesidad de emplear autofoto, el apagado sinónimo que establece el Diccionario de la Lengua Española (DLE) para referirse a «la imagen de una o más personas tomadas generalmente con un teléfono inteligente y para compartirla». ¿Para qué utilizarlo ya? Suena hasta más anticuado, técnico y forzado.

Selfi, sin embargo, va mejor para quienes siempre vamos a todas partes con prisa. De hecho, a los que vamos sin tiempo, nos permite proponer la acción de tomarnos una fotografía en cuestión de segundos. Es pronunciar «selfi», con un poco de entonación y alegría, y ya tienes a dos amigos posando delante del teléfono (si es que estás con ellos, claro). Y lo que es aún mejor: no necesita ninguna explicación o traducción. Porque aunque conozcas a alguien al otro lado del planeta que no tiene ni idea de español, en cuanto pronuncies estas pocas letras te va a entender.

Pero este vocablo va mucho más allá de la fotografía. Selfi no se erige solo como un retrato, sino que también constituye una fiel herramienta para recordar momentos y emociones importantes. Así, con cada imagen de este tipo, tenemos una prueba de que estuvimos en un lugar determinado y quisimos conservarlo.

Y lo que es más importante en relación a esta palabra, la hemos hecho nuestra al adaptarla al español sin la e del final. Castellanizada tiene más fuerza, así que podemos presumir de ella.

Las propuestas de Palabra con Futuro 2025

