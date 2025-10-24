LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ideologías S. A.

Íñigo Jauregui

Íñigo Jauregui

Viernes, 24 de octubre 2025, 22:30

Comenta

Todas las ideologías comparten las mismas señas de identidad, la misma estructura fundamental. Todas poseen una dimensión seductora; todas aspiran a convertirse en movimientos de ... masas; todas tratan de convencernos de que sus propuestas, sobre todo las dedicadas a organizar la convivencia, el trabajo, la educación y la economía nos harán mejores o, en su defecto, más felices. Si vivimos aferrados a la tradición, a los valores heredados, si obedecemos sin rechistar las órdenes emanadas de nuestros superiores jerárquicos, si nos rendimos al poder y la autoridad que emanan del líder absoluto... seremos más felices. Si, por el contrario, lo hacemos sintiéndonos especialmente unidos a los que hablan nuestro idioma, practican nuestras costumbres y creen en la existencia de un espíritu colectivo que nos diferencia del que poseen nuestros vecinos... también alcanzaremos el mismo objetivo. O si organizamos el trabajo, la producción y el mercado de forma centralizada y otorgamos a las autoridades estatales la capacidad de regular aspectos fundamentales de nuestra vida privada. O si nos limitamos a defender nuestros propios intereses y convicciones, a garantizar un régimen de libertades destinado a rechazar cualquier intervencionismo externo, cualquier regulación que coarte la iniciativa personal o el afán de lucro.

