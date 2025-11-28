LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribuna

Humano, demasiado humano

En la celebración del centenario del nacimiento de Azcona, a lo mejor es hora de arrojar luz sobre un episodio de su vida que ha permanecido en la sombra

Iñigo Jauregui

Antropólogo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:32

Comenta

Ahora que estamos a punto de celebrar el centenario del nacimiento de Rafael Azcona (Logroño, 24/X/1926 – Madrid, 24/III/2008) a lo mejor ... ya es hora de arrojar luz sobre un episodio de su vida que ha permanecido en la sombra y que siempre trató de ocultar o sobre el que, al menos, jamás quiso pronunciarse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga el atropello a dos menores en Puente Madre como un posible caso de acoso
  2. 2 Valdemar reestructura su deuda y baraja vender parte de sus activos en EE UU
  3. 3 Carrefour abrirá el primer y único supermercado del casco antiguo de Logroño
  4. 4 Una avería en las obras del Bajo Iregua deja sin agua a Villamediana, Alberite y Murillo de Río Leza
  5. 5 La Guardia Civil investiga a un logroñés por conducción temeraria en la N-111
  6. 6 Dos heridos en un accidente en la N-111 con un vehículo incendiado
  7. 7

    Zaragoza ha concluido este viernes el desdoblamiento de la N-232, olvidado en La Rioja
  8. 8 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por vender obras de arte
  9. 9

    Proyecto Hombre celebra la vida por su 35 aniversario
  10. 10

    «Más me ha salvado él a mí que yo a él, lo necesitaba en mi vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Humano, demasiado humano