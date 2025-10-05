LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Compras en el black friday EP

¡Venga, anímese!

La idea de que los empresarios eleven los salarios de los jóvenes parece una buena solución, pero habría que recordar que los beneficios han caído un 23,6% desde la pandemia

Ignacio Marco-Gardoqui

Ignacio Marco-Gardoqui

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:03

Comenta

El pasado domingo tuve la infeliz ocurrencia de citar un documento elaborado por el Instituto Juan de Mariana, que es el reducto donde pastan y ... la fuente en la que abrevan los escasos restos del pensamiento liberal que todavía anidan en el país. Inmediatamente, se abrieron los cielos y me cayó encima la dana de Valencia en versión local. Las críticas fueron generalizadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello en la circunvalación de Logroño: un herido grave al intentar cruzar por debajo de la pasarela de Las Gaunas
  2. 2

    La antigua Riberebro hace una oferta por Aceitunas Sarasa para aumentar su negocio
  3. 3

    Logroño se echa a la calle en apoyo del pueblo palestino: «No es una guerra, es un genocidio»
  4. 4

    El despido colectivo en la subcontrata de Amazon en Logroño afecta a 47 trabajadores
  5. 5

    La Guardia Civil rescata en helicóptero a un corredor de la Arnedillo Trail
  6. 6 Herida una mujer en un accidente entre un autobús y un coche en Logroño
  7. 7 Logroño se suma a otras ciudades y se manifiesta esta tarde en apoyo a Palestina
  8. 8

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  9. 9 El marcador | Los resultados de la jornada
  10. 10 Baldosas arregladas, suciedad, colapso en urgencias... las quejas de hoy del teléfono del Lector

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja ¡Venga, anímese!

¡Venga, anímese!