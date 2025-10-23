LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una 'paz' para cambiar la narrativa, no la realidad

Entre los objetivos de Trump, desactivar la presión internacional contra Israel

Haizam Amirah Fernández - Director Ejecutivo Del Centro De Estudios árabes Contemporáneos

Jueves, 23 de octubre 2025, 21:52

Dónde vamos a volver? ¿Dónde vamos a estudiar, trabajar y curarnos ahora que Trump dice que hay un acuerdo de paz?». Esas son algunas preguntas ... que se hacen los habitantes de Gaza. Cualquiera que haya visto imágenes de la destrucción material que ha causado Israel en ese pequeño y densamente poblado territorio puede entender la angustia a la que se enfrentan los gazatíes tras dos años de bombardeos, desplazamientos, hambre, sed, enfermedad y sobrevuelo incesante de zumbadores drones armados. Dos cifras hablan de la magnitud de la aniquilación provocada por Israel: su ejército ha lanzado 180.000 toneladas de explosivos sobre Gaza en ese periodo, lo que equivale a la potencia explosiva de 12 bombas nucleares como la usada en Hiroshima.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

