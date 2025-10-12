LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ADRIÀ VOLTÀ

La ambición del nobel y un electorado dividido

En un país tan polarizado y cuyas elecciones se deciden por márgenes cada vez más estrechos, una de las claves del acuerdo de paz Israel-Hamás es que la guerra supone un riesgo político para Trump

Guillermo Íñiguez

Doctor en derecho por la universidad de Oxford

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:08

Comenta

Como todo hito político, el acuerdo de paz entre Hamás e Israel, anunciado este jueves, tiene muchos padres. Entre estos se encuentra Donald Trump, cuya ... presión a Benjamín Netanyahu y a la milicia palestina ha sido decisiva para alcanzar el pacto. El giro político de Trump, que llegó a plantear que Gaza se convirtiera en «la Riviera de Oriente Medio», tiene mucho que ver con su malogrado afan por obtener el Nobel de la Paz – un premio que la comité noruego ha otorgado a la venezolana María Corina Machado. Sin embargo, la búsqueda del Nobel no es el único motivo que explica su repentino empeño por acabar con la guerra de Gaza. El acuerdo también se produce en un contexto de profundo cambio en la opinión pública estadounidense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aparece un siluro en una papelera de Logroño
  2. 2 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  3. 3

    Cáncer infantil, un «tsunami» que cambia vidas
  4. 4

    Puerta 19: una carta muy casera pensada para compartir
  5. 5 El marcador | Los resultados de la jornada
  6. 6 Calvo Sotelo, la peatonal convertida en pasarela
  7. 7

    La aventura yihadista de la familia Allain
  8. 8

    Logroño no opta a los fondos EDIL por criterios técnicos y los 3,7 millones de La Rioja se van a Calahorra
  9. 9

    La plantilla de Crown irá a la huelga para reclamar condiciones «como en Sevilla»
  10. 10

    Marcha senderista a favor de Faro en Nieva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La ambición del nobel y un electorado dividido

La ambición del nobel y un electorado dividido