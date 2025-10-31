LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Diversificación

A veces hay tanto sobre lo que escribir que no sabe uno de qué escribir

Felipe Benítez Reyes

Felipe Benítez Reyes

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:01

Comenta

Después de más de 30 años escribiendo artículos para periódicos, no sé si he aprendido a escribirlos, pero creo haber aprendido otras cosas relativas al ... oficio. Por ejemplo, que el hecho de no tener un tema relevante para desarrollarlo en 2.800 caracteres es una mala noticia para el articulista, pero una buena noticia para la humanidad, al ser indicio de que las aguas de la realidad común están más o menos calmadas. En cambio, el hecho de disponer de varios asuntos de relieve para ser glosados suele ser una señal de que las aguas de esa realidad común fluyen revueltas y enfangadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  2. 2 Un riojano, el hombre más guapo de España
  3. 3 Familia Martínez Zabala quiere poner precio a las Bodegas Faustino
  4. 4

    Telón final para Diana Moda
  5. 5 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  6. 6 Pillado un riojano en Tiktok haciendo adelantamientos peligrosos, maniobras arriesgadas y caballitos
  7. 7 Atropellado un trabajador en Santo Domingo de la Calzada
  8. 8 La Rioja, la segunda comunidad donde mejor se vive. Nos ganan los navarros
  9. 9 La huelga de los técnicos superiores sanitarios aplaza cientos de pruebas y análisis en La Rioja
  10. 10 La Fiscalía mantiene el cargo de asesinato para el acusado de matar a su mujer en Los Lirios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Diversificación