Los dos riojanos abandonaron el centenario coso a hombros. LOFT

Fabio Jiménez, a hombros con Diego Urdiales en su alternativa

El joven alfareño se doctora como torero en su tierra en una tarde brillante y emotiva en la que la afición riojana a la tauramaquia vio culminado un sueño

Isabel Virumbrales

Isabel Virumbrales

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:32

Calor, muchísimo, y un público entregado en una tarde histórica para la tauromaquia riojana fueron los ingredientes de este viernes en Alfaro. El mismo día ... que Diego Urdiales tomó la alternativa, 26 años después, lo hizo el alfareño Jiménez. Fabio Jiménez saludó por verónicas al toro de su alternativa de nombre 'Rompesurcos'. La ceremonia fue francamente emotiva, el público guardó silencio que fue interrumpido por un '¡viva La Rioja!'. El toricantano inició la faena doblándose por bajo y trasteó con mucho compás. Firmó tandas por ambos pitones y hubo una serie por el izquierdo que fue una delicia. El alfareño, bien colocado, ofreció el pecho y presentó el engaño lleno de verdad. El remate de faena fue muy templado, sin prisa y lleno de gusto. Enterró el acero hasta los gavilanes. Aunque el astado fue duro para doblar cortó dos orejas.

