Dibujando cronopios

Leer sí nos hace mejores

Eugenio Sáenz de Santa María

Eugenio Sáenz de Santa María

Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:48

Hace unos días, la creadora de contenidos en redes sociales María Pombo fue noticia porque afirmó, en un tono entre provocador y soberbio: «leer no ... os hace mejores personas, tenéis que superarlo». Obviamente desató un sinfín de reacciones en todos los ámbitos, incluido yo, que me sentí aludido por mi condición de lector voraz. Lo cierto es que la Pombo, que algo habrá leído digo yo, tiene una parte de razón porque cuánta gente leída, instruida y con una cultura enciclopédica son auténticos hijos de puta. Se me ocurren a bote pronto esa jerarquía nazi que eran personas con una educación exquisita y ahí estuvieron, ignorando las más elementales normas de humanidad y exterminando al pueblo judío en Alemania.

