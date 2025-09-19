Leer sí nos hace mejores

Hace unos días, la creadora de contenidos en redes sociales María Pombo fue noticia porque afirmó, en un tono entre provocador y soberbio: «leer no ... os hace mejores personas, tenéis que superarlo». Obviamente desató un sinfín de reacciones en todos los ámbitos, incluido yo, que me sentí aludido por mi condición de lector voraz. Lo cierto es que la Pombo, que algo habrá leído digo yo, tiene una parte de razón porque cuánta gente leída, instruida y con una cultura enciclopédica son auténticos hijos de puta. Se me ocurren a bote pronto esa jerarquía nazi que eran personas con una educación exquisita y ahí estuvieron, ignorando las más elementales normas de humanidad y exterminando al pueblo judío en Alemania.

Pero en realidad creo que la Pombo se equivoca y que leer sí que nos hace mejores personas. Nos enriquece y nos ayuda a solventar los días, los que fueron de nuestro pasado y los que vienen en ese futuro incierto, cuando van llegando los años, las nostalgias y los dolores de espalda. Porque leer nos permite vernos en los espejos de otros que antes pasaron por ahí, y dan sentido y profundidad a nuestra existencia cotidiana. Leer es una cura de humildad ante ese alarde de ignorancia de la que presume Pombo, porque sabemos y queremos seguir aprendiendo, y eso pasa por la letra impresa que dará relieve a nuestro ser y nuestro estar. Leer nos hace mejores personas porque nos ayuda a distinguir, a matizar, a comprender que un genocidio es lo que es sin perderse en disquisiciones jurídicas de tiquismiquis leguleyos, y leyendo y entendiendo aprendemos que no es lo mismo judaísmo que sionismo ni semitismo, y amparados en la semántica saber que se puede y se debe matizar, y no caer en las trampas malvadas de los desalmados para llegar a la verdad. Leer nos ayuda a comprender que una imagen no vale más que mil palabras, porque las palabras quedan para que las leamos una y otra vez, y seamos conscientes de lo que la Historia nos recuerda, cuando leemos los libros que lo cuentan, y que todo esto que pasa ya pasó, que cien años no son nada, como dice la canción, y que si no somos conscientes de lo que tenemos y quedamos por incuestionable, podemos perderlo en cuestión de muy poco tiempo. Leer nos hace mejores personas porque nos permite llegar a la necesaria lucidez que nos haga decir basta. Leer nos hace mejores personas porque a veces creemos que lo sabemos todo, o que nada nos interesa, y entonces, leyendo, entendemos que la barbarie está llegando a las puertas. Leer no es obligatorio, pero leyendo puedes reconocer en los personajes de los libros a los amigos que tienes, los que son y están, y prevenirte de aquellos llegan en una versión más epidérmica.

Leer nos hace mejores personas si sabemos darle sentido, aunque lo cierto es que hay un riesgo porque quien aumenta sus saberes, aumenta sus pesares (Eclesiastés 1:18) Pero también es cierto que leer nos hace mejores personas y es un placer y para muchos, una necesidad vital. Leer de todo, incluso lo que dice la Pombo.