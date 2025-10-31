LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Fe de erratas

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:47

Las entradas para presenciar el 'Don Juan Tenorio' que Teatro Pobre protagoniza en el Círculo Logroñés (hoy a las 19.30 horas y mañana, domingo, ... a las 19.00) tienen un coste de 7 euros para los socios de la institución y de 9 para el público en general. No son gratuitas, como ayer ser publicó por error.

larioja Fe de erratas