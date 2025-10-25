Lo he escrito fonéticamente, como ha ido haciéndose popular este apellido que lleva la reina de las revistas de corazón. Como no podía ser menos, ... el mundo editorial, que siempre contrae deudas con lo 'admirable', le ha ofrecido a esta mujer lo que muchos deseamos; una historia, una confidencia y también una venganza. El auditorio está pendiente de esta mujer que ha hecho de sí misma un icono de fascinación, tan delgada, tan discreta, tan elegante y tan enigmática...

Reconozco sentir por ella unas confusas emociones. No le perdono, en el fondo, haber tenido esa colección de hombres que la adoraban, que eran interesantes y con los que tenía hijos para dejar constancia de que el amor había existido. Todos menos el Nobel que perdió la cabeza, y se la volvió a colocar. Las demás andábamos muy atareadas con llegar a fin de mes, educar a los hijos y seguir al lado del mismo hombre al que le juramos amor eterno, posiblemente por una carencia de patrimonio.

El libro habrá sido escrito por alguien experto que ella misma habrá elegido y los nietos lo regalarán estas navidades a sus abuelas. No sé si seguirá existiendo este formato de mujer durante muchos años más. Esa mujer que es como un pariente al que no hemos conocido, pero hemos visto muchas fotos. Ahora las 'influencers' acaparan la atención de muchas mujeres y se guían por sus consejos, su fidelidad está hecha de otros mimbres. La 'Presley' tenía seguidores con solo ofrecernos unos bombones o invitarnos a que alicatáramos el baño con las baldosas que publicitaba, así que ahora con 'Mi verdadera historia' las estadísticas nos ofrecerán la ilusión de que España ha crecido en el nivel de lectura.