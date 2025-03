Comenta Compartir

Desde que Trump empezó a airear sus amenazas y el mundo se puso a contar las ojivas nucleares, las reivindicaciones esenciales de los ciudadanos europeos ... han desaparecido, momentáneamente espero, de las parrillas informativas. Ya no hay programas especiales sobre la escasez de vivienda, no se airean los precios de alquiler de los zulos en los que el mercado nos propone vivir, ni el barro informativo o el suicidio invita a la reflexión de nuestros dirigentes. Lo que abunda son los nombres patrios. Mazón y su inoperancia insalvable; Jessica, la supuesta funcionaria que acompañaba al ahora exministro de Transportes por 1.500 euros al día, o el paso de baile económico que se ha marcado la ministra de Economía con su quita comunitaria. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy.

Los miedos superiores, omnipotentes, tienen la misma pauta de intriga de algunas series que pululan entre la hecatombe y lo distópico. Sin embargo, resultan esenciales para los gobiernos que no afrontan sus asignaturas pendientes. El diablo fue esencial para que el cristianismo tuviera adeptos, los dictadores hicieron una gran labor a favor de la libertad y el miedo parece funcionar como la bisagra de la puerta que mantiene las desgastadas democracias. De todo este baile con el paso cambiado levanto una lanza hacia el presidente Macron, que en directo y sin anestesia le explicó a Trump que Rusia empezó la guerra invadiendo Ucrania y que por eso es el agresor. El francés siguió enmendándole la plana en varias ocasiones, con simpatía, cogidos de la mano o palmeándose el muslo, pero con esa determinación de quien sabe que está posesión de la verdad. Veremos los siguientes.

