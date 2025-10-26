LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Crítica de canto lírico

Exhibición de canto a raudales

Eduardo Aisa

Eduardo Aisa

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:40

Fue allá por 1983, cuando unos quijotes de la CLA Pepe Eizaga convocaron un Concurso Nacional de Canto en Logroño (ciudad que, como todos sabemos, ... por aquel entonces no figuraba en los mapas culturales de España), y hete aquí, que esa primera edición se celebró con todos los sacramentos, teniendo como ganadora nada menos que a María Bayo, que se convertiría en una de nuestras grandes sopranos. El concurso logroñés ofrecía una originalidad sin precedentes: los concursantes debían presentar un aria de ópera y también una romanza de zarzuela, y con ese formato volvió a celebrarse en años sucesivos, aportando al mundo de la lírica voces que hicieron importante carrera internacional como José Sempere, Lola Casariego, Manuel Lanza, Milagros Poblador, Silvia Tro Santafé o Ainhoa Garmendia, por citar algunos pocos. El jurado contaba con personalidades de prestigio y el importe de los premios era sustancioso, así que el concurso se fue acreditando en el mundo del canto, pasando a ser Concurso Internacional y atrayendo a voces de variados países.

