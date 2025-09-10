LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Vacaciones fugaces, ilusiones rotas

En lo malo todo vuelve a las andas y en muchos casos, a peor

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:25

Las vacaciones se toman para descansar, pero casi siempre se regresa cansado. Durante los días de asueto, lo mismo en la paya que en la ... montaña, se olvidan los problemas y se sueña con la esperanza de encontrarlos resueltos a la vuelta. La realidad, sin embargo, es que esto casi nunca se cumple; al contrario, muchos se han agravado o multiplicado en todos los ámbitos. Para empezar, en el familiar y doméstico, el más sensible con la escolarización de los niños.

