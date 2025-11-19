LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un participante de la Marcha Verde asiste a las celebraciones de su 50.º aniversario EFE

El «Rey Franco» y el Sáhara

Las férreas dictaduras que gobernaban en todos los países implicados permitieron que las negociaciones, a menudo abruptas, se mantuvieran en un secreto tenso

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:19

Comenta

El futuro del Sahara Occidental, la última colonia del imperio español, llevaba bastante tiempo ya en litigio cuando hace cincuenta años en estos días, el ... rey de Marruecos, Hassan II, movilizó a muchas miles de personas para conquistarla a pecho descubierto y sin disparos, pero con graves riesgos. Las férreas dictaduras que gobernaban en todos los países implicados permitieron que las negociaciones, a menudo abruptas, se mantuvieran en un secreto tenso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El sueldo medio riojano alcanza un nuevo récord y se sitúa en 2.366 euros brutos mensuales
  2. 2 Detenido un alcalde en Cuenca por tener una plantación de marihuana en su casa
  3. 3 Detenido en Islallana por tráfico de drogas cuando llevaba speed y más de 700 euros en su vehículo
  4. 4 El Gobierno incrementa el precio de la VPO en Logroño hasta los 2.062 euros por metro cuadrado
  5. 5 Revuelta dona al Banco de Alimentos de La Rioja 30.000 euros en galletas
  6. 6 El polígono de Cascajos
  7. 7 Marqués de Murrieta, mejor bodega de Europa y tercera el mundo
  8. 8

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  9. 9 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  10. 10

    Acciona acordó el pago del 2% de la Ronda Sur a la empresa de Cerdán antes de su adjudicación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El «Rey Franco» y el Sáhara

El «Rey Franco» y el Sáhara