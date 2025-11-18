LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Zelenski necesita rearmarse

Logra en España un apoyo que conlleva un espaldarazo a su liderazgo, clave para que el impulso europeo a Ucrania mitigue la desidia de EE UU

Diario La Rioja

Martes, 18 de noviembre 2025, 22:36

Tras culminar su visita a España delante del 'Guernica' de Picasso como símbolo de la «paz», Volodímir Zelenski ha logrado en el país de la ... zona OTAN más reacio al aumento del gasto en defensa un significativo apoyo a las necesidades de Ucrania. Ochocientos millones repartidos en material militar para las tropas y la reconstrucción de Ucrania, según explicó Pedro Sánchez, servirán como un bálsamo para las heridas abiertas por tres años de hostilidades rusas, ahora que la campaña enfila otro invierno. Las urgencias con las que el líder ucraniano aterrizó en Madrid procedente de Francia y Grecia no solo son de armamento y respaldo diplomático por parte de sus aliados en Europa, teniendo en cuenta el gesto de Estados Unidos de ponerse de perfil ante las reclamaciones de Kiev. Zelenski se reunió con las autoridades españolas –encabezadas por el jefe del Gobierno, el Rey y los presidentes del Congreso y del Senado– en un momento de cierta fragilidad interna y desgaste provocado por la invasión. Por un lado, debilitado por los casos de corrupción que afectan a su Ejecutivo. Por otro, con síntomas de agotamiento por la prolongación del conflicto, su impacto en la población civil y en el ejército –con una movilización de un millón de soldados que sigue siendo insuficiente para hacer frente a la agresión e incentivar el ardor patriótico– y por la brecha abierta en las líneas de defensa, debido al avance de las tropas rusas en el Donbás.

